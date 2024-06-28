Рябков: Москва хотела бы провести Дни культуры России в ОАЭ

Россия хотела бы провести Дни культуры в ОАЭ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что обсуждал это с послом Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером.





По слова Рябкова, России есть что показать: традиции, многонациональный, многоконфессиональный характер, который не только воплощен в государственном устройстве, но является неотъемлемой частью в душе каждого жителя и гражданина.





«Мы это покажем в наилучшем виде. Надо будет к этому подготовиться и превратить вот такого рода мероприятия в традиции», — добавил замглавы МИД России в беседе с журналистами.





Рябков подчеркнул, что страна и дальше будет надежнейшим партнером ОАЭ. Россия планирует вместе работать на многосторонних площадках, включая БРИКС, куда Эмираты вошли с 1 января 2024 года.





Министр культуры Ольга Любимова ранее сообщила, что Дни культуры ОАЭ открылись в Москве. На Манежной площади состоялась масштабная концертная программа , которую посмотрели жители и гости столицы.









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