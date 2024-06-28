Премьера оперы Дюсапена завершит Дягилевский фестиваль в Перми

Дягилевский фестиваль в Перми завершается российской премьерой оперы Паскаля Дюсапена Passion. Представит ее музыкальный руководитель постановки Теодор Курентзис, режиссер Анна Гусева и оркестр и хор musicAeterna.





В пресс-службе фестиваля отметили, что опера Дюсапена признана музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. Впервые она прозвучит в России. Опера была заказана фестивалем в Экс-ан-Провансе, где была поставлена в 2009 году.





«10 лет спустя музыкальные критики газеты The Guardian поставили Passion на 14-е место в списке важнейших сочинений XXI века», — отметили в пресс-службе.





Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике, которые ведут диалог на границе жизни и смерти. Полуторачасовая постановка представляет собой растянутый во времени миг расставания. Сам Дюсапен описывал музыку к опере как эмоциональное путешествие, где сменяют друг друга радость, страх, желание, боль, экстаз, печаль, гнев и любовь.









Фото: YouTube