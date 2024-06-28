Документальный фильм о «Слове пацана» выйдет в июле на Wink

Документальный фильм об истории создания сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле. Посмотреть его смогут зрители онлайн-кинотеатра Wink.





В пресс-службе платформы уточнили, что режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев расскажут, как снимался нашумевший сериал. Также в документальном фильме задействованы актеры Леон Кемстач, Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Елизавета Базыкина, Иван Янковский, Лев Зулькарнаев, Анастасия Красовская и Сергей Бурунов.





«Почему Жора Крыжовников уделял особое внимание деталям, как снимались масштабные сцены драк и что всегда было в кармане Пальто, героя Леона Кемстача, - самые простые из тех секретов, что мы узнаем о съемках уже культовой истории», — уточнили представители онлайн-кинотеатра.





Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября. Фильм рассказывает о подростковых группировках времен перестройки в СССР. Сериал Жоры Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых проектов 2023 года.









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