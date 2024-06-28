Во Владимирской области стартовал II Конгресс национальных театров России

28.06.2024

Во Владимирской области стартовал II Конгресс национальных театров России
Второй конгресс национальных театров России начал работу во Владимирской области. Участниками станут порядка 40 художественных руководителей.

Конгресс будет проходить с 28 по 30 июня во Владимире и Суздале, уточнила ТАСС пресс-служба Александринского театра. Завершится мероприятие презентацией проектов драматургической лаборатории.

«В программе проведение пленарного заседания, тематических панельных сессий», — говорится в сообщении.

Во Владимире 30 июня пройдет питчинг проектов драматургической лаборатории, которая проводится в рамках проекта «Национальная театральная школа». В рамках конгресса будут представлены спектакли «Традиции предков» Мордовского национального театра, «Кровавый трон» Национального драматического театра имени Басангова, спектакль и пьеса Бориса Манджиева «Раб дьявола» Чувашского академического драмтеатра имени Иванова.

В Суздале состоится первый Летний фестиваль национальных театров России. Идея его проведения появилась в ходе работы I Конгресса в июне 2022 года в Якутии.


Фото: Pixabay.com