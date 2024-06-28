Во Владимирской области стартовал II Конгресс национальных театров России

Второй конгресс национальных театров России начал работу во Владимирской области. Участниками станут порядка 40 художественных руководителей.





Конгресс будет проходить с 28 по 30 июня во Владимире и Суздале, уточнила ТАСС пресс-служба Александринского театра. Завершится мероприятие презентацией проектов драматургической лаборатории.





«В программе проведение пленарного заседания, тематических панельных сессий», — говорится в сообщении.





Во Владимире 30 июня пройдет питчинг проектов драматургической лаборатории, которая проводится в рамках проекта «Национальная театральная школа». В рамках конгресса будут представлены спектакли «Традиции предков» Мордовского национального театра, «Кровавый трон» Национального драматического театра имени Басангова, спектакль и пьеса Бориса Манджиева «Раб дьявола» Чувашского академического драмтеатра имени Иванова.





В Суздале состоится первый Летний фестиваль национальных театров России. Идея его проведения появилась в ходе работы I Конгресса в июне 2022 года в Якутии.









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