В «Геликон-опере» прошла мировая премьера первой редакции оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй»

Худрук и гендиректор «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман на сцене своего театра представил мировую премьеру оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини в первой редакции. По словам режиссера, в таком виде ее еще не исполняли.





Дирижировал итальянец Марко Боэми, который работал с Лучано Паваротти и Анной Нетребко. Бертман напомнил, что премьера «Мадам Баттерфляй» в первой редакции состоялась в миланском театре «Ла Скала», передает ТАСС. Публика осмеяла постановку. Больше провалов у итальянского композитора никогда не было.





«Осмеяна она была по двум причинам: ряженых героинь в кимоно и со спицами в волосах поднял на смех весь зал, также посольство Японии выразило ноту протеста из-за того, что японцы в постановке были якобы показаны в неприглядном виде», — поделился с журналистами Бертман.





По его словам, «Мадам Баттерфляй» в первой редакции больше никто никогда не ставил, но сохранилась аудиоверсия оперы. Бертман изучил первый замысел Пуччини и понял, что история «более чем актуальна».





В опере задействовано множество мастеров и выпускников театральной Молодежной программы оперных певцов, организованной совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Партия мадам Баттерфляй, отметил Бертман, тяжелая для сопрано, ее исполняли опытные певицы. Однако в новой постановке на сцену выйдут молодые артисты.









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