Новый виртуальный филиал Русского музея откроется в Китае

Русский музей открывает новый виртуальный филиал в китайском городе Тайюань. Учреждение 29 июня представит планшетную выставку «Великий чайный путь» в Музее культуры шаньсийского купечества.





Проект посвящен истории уникального торгового пути между Востоком и Западом в XVIII–XIX веках. Выставка подчеркивает роль русского купечества в чаеторговле с Китаем. В рамках проекта также откроется виртуальный филиал Русского музея, который поможет посетителям ознакомиться с его залами, заглянуть в реставрационные мастерские и послушать экскурсии и лекции, посвященные русским художникам и их работам.





В экспозицию войдут планшеты с картинами, плакатами, архивными фотографиями и открытыми письмами из Русского музея, РОСФОТО, РНБ, Российского этнографического музея и частной коллекции Елены Бакалдиной. Также зрители увидят видеофильм, посвященный истории Великого чайного пути и истории бытования чая в России. Проект реализован в рамках долгосрочной программы сотрудничества с Китаем.





В коллекции Русского музея есть множество работ, посвященных культуре чаепития. Выставка в Китае будет доступна до 27 июня 2025 года.









Фото: Пресс-служба Русского музея