«Ночь Чайковского» пройдет в усадьбе Демьяново в Клину

В усадьбе Демьяново в Клину состоится гала-концерт «Ночь Чайковского» под художественным руководством Юрия Башмета.



Мероприятие пройдет 6 июля и будет посвящено празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.



В программе концерта — музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» в авторской версии Башмета, объединяющей музыку Петра Чайковского с текстами Александра Пушкина.



Гала-концерт в усадьбе Демьяново станет специальным проектом Х Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину.









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