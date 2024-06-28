Дни культуры ОАЭ открылись в Москве – Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова объявила об открытии Дней культуры ОАЭ в Москве. Кадры с мероприятия она представила в Telegram-канале.





Министр уточнила, что масштабная концертная программа прошла на Манежной площади. По ее словам, жители и гости столицы смогли окунуться в волшебную атмосферу Арабского Востока.





«Это прекрасная возможность познакомиться с яркой самобытной культурой ОАЭ, изучить традиции, костюмы, кухню и, конечно же, насладиться выступлениями великолепных музыкальных коллективов», — отметила Ольга Любимова.





Министр также назвала проведение Дней культуры ОАЭ в сердце Москвы знаковым шагом в укреплении и развитии российско-эмиратского культурного взаимодействия.





Ранее Ольга Любимова встретилась с руководством Московского Губернского театра, который не так давно приобрел статус федерального. Худрук Сергей Безруков и директор Лариса Вильясте представили министру планы и текущие проекты творческого коллектива.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой