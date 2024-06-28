В Архангельске состоялась премьера спектакля по сказкам Писахова и Шергина

28.06.2024

В Архангельске состоялась премьера спектакля по сказкам Писахова и Шергина
Премьера обновленного спектакля по сказкам северных писателей Степана Писахова и Бориса Шергина «Не любо  не слушай» состоялась на полях XXX Международного фестиваля уличных театров. Постановку представил Архангельский молодежный театр.

Директор учреждения Анастасия Панова-Малевинская сообщила ТАСС, что это абсолютно новый спектакль с полностью обновленным составом и в новой редакции. Постановка была создана в 1979 году.

«Поскольку новые люди приходят, у них новые идеи, они по-новому смотрят, он, конечно же, другой, с другими содержательными штуками, с другими песнями», — поделилась собеседница агентства.

Режиссер спектакля Виктор Панов назвал свою работу школой для всех артистов Архангельского молодежного театра. Постановщик отметил, что этим текстом надо удивлять, для чего надо удивляться самим.


Фото: Pixabay.com