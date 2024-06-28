Расторгуев объяснил, почему группа «Любэ» не ездит в Донбасс с концертами

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил, почему коллектив не ездит с концертами в Донбасс. По словам исполнителя, музыкантов регулярно приглашают, но оборудованных как следует площадок в регионе недостаточно.





Певец добавил, что «он не бард» и с «одной гитарой не поедет». Расторгуев также отметил, у группы такой жанр, что «слишком сложные условия».





«Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», — поделился артист с Daily Storm.





Расторгуев добавил, что к нему на концерты часто приходят бойцы спецоперации. Певец встречается с ними. Часто это происходит в госпиталях.





Недавно у Расторгуева был концерт в Подмосковье. Артист отметил, что приходили ребята, которые приехали на побывку. Певец разговаривал и ними и фотографировался, спрашивал, как обстановка на фронте.









Фото: YouTube