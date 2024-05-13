В Туле откроется XXII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова

Жителей и гостей Тулы 13 мая ждет открытие XXII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Смотр этого года посвятили 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя.





Кинопоказы в рамках программы пройдут на 30 площадках, расположенных в разных районах Тульской области. Всего будут участвовать 80 фильмов. Картины сразятся в шести номинациях.





Игровые полнометражные фильмы поборются в категории «Боевая десятка». Документальные работы жюри рассмотрит в номинации «Битва за жизнь». Детско-юношеские и анимационные фильмы сразятся в рубрике «Соколенок», а короткометражные – в «АКМ».





Судьи рассмотрят ретроспективные ленты в номинации «Солдаты свободы». Телевизионное кино будет представлено в категории «Сериал».





По данным телеканала «Первый Тульский», церемония открытия фестиваля состоится в Городском концертном зале. Мероприятие начнется в 18:00 по местному времени.









Фото: Pixabay.com