«Ростелеком» запустит кинопроект «Потому что мы семья» в 2024 году

Компания «Ростелеком» запускает кинопроект «Потому что мы – семья». Об этом сообщили представители оргкомитета Года семьи.





Кинопроект заявлен как социальный. Запуск приурочен к объявленному в стране Году семьи.





«Главными героями станут обычные люди, которые расскажут сокровенное о себе и своих семьях. Их трогательные истории «Ростелеком» превратит в кинооткровения - мини-фильмы на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино», — уточнили в оргкомитете.





Съемки будут проходить с 16 мая по 4 июля на площадке кинотеатра-лектория Wink на полях Международной выставки-форума «Россия». Студия «Потому что мы – семья» создаст из рассказов людей мини-фильмы хронометражем до четырех минут. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету на сайте, где впоследствии будут размещены работы.









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