В Московской консерватории представят спектакль-посвящение Любови Орловой

Спектакль-посвящение Любови Орловой «Журчат ручьи» с заслуженной артисткой России Олесей Судзиловской пройдет 17 мая на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского. Показ состоится в Большом зале, сообщил на пресс-конференции в ТАСС режиссер постановки Петр Борисенко.





По словам постановщика, создатели хотели попробовать сделать историю любви и жизни Любови Орловой.





«Эта музыкальная драматургия — это то, что происходило в их жизни. У нас Большой зал Московской государственной консерватории, оркестр, два человека на сцене, еще и знаменитый орган Большого зала. <…> Для меня это был интересный режиссерский момент. Мне кажется, что мы с Олесей хорошо справились», — сказал Борисенко.





Женский симфонический оркестр воплотит музыкальную составляющую спектакля под управлением дирижера Ксении Жарко. Она отметила, что спектакль «будет проходить сквозь призму музыки» Исаака Дунаевского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Александра Цфасмана, Дмитрия Шостаковича и Чарльза Чаплина. На сцену также выйдут финалист проекта «Голос», ведущий солист Московского театра оперетты Павел Иванов (баритон) и пианист Максим Пурыжинский.









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