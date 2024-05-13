В Уфе пройдет XXI Фестиваль театров малых городов России

Организованный Театром Наций XXI Фестиваль театров малых городов России пройдет в Уфе со 2 по 9 июня. Подробности «Культуре» рассказали в пресс-службе ФТМГР.





Мероприятие организовано Тетром Наций при поддержке Минкультуры России и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Генеральным партнером смотра выступает Сбер.





«На фестиваль съедутся 16 творческих коллективов из разных регионов России: республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра; Пермского, Красноярского краев; Псковской, Кемеровской, Свердловской, Псковской и Иркутской областей. Решением экспертного совета в конкурсную программу были отобраны спектакли театров из Новоуральска, Прокопьевска, Стерлитамака, Губахи, Великих Лук, Серова, Березняков, Братска, Нижневартовска, Кудымкара, Глазова, Альметьевска, Новокузнецка, Канска, Нягани», — говорится в сообщении пресс-службы.





Коллективы представят в Уфе шесть спектаклей большой формы и 10 – малой.





Жюри фестиваля возглавит режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Адольф Шапиро. Судьями станут народная артистка РФ Ольга Остроумова и ведущие театральные критики. Жюри определит победителей в пяти номинациях, включая приз «Надежда». Лауреаты представят свои работы на сцене Театра Наций в Москве.









Фото: Пресс-служба ФТМГР