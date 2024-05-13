В Петергофе пройдет Весенний праздник фонтанов Alma Mater

Весенний праздник фонтанов Alma Mater пройдет в Нижнем Парке музея-заповедника «Петергоф» 18 мая. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба ГМЗ.





Праздник 2024 года будет посвящен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.





«Именно в Петергофе гений Петра, научная мысль и открытия современников впервые нашли свое комплексное воплощение», — говорится в сообщении пресс-службы.





В празднике примут участие солисты Мариинского и других музыкальных театров Санкт-Петербурга, студенты, местные артисты, танцоры и музыканты. Впервые на мероприятии можно будет посетить лекторий, концерт творческих коллективов СПбГУ, отправить открытку, поучаствовать в исторической викторине.





Праздник в Нижнем парке начнется в 13:00 по местному времени. Площадки будут работать до 17:30, уточнили в пресс-службе.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»