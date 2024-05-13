Путин заявил об обогащении культурной жизни России на фестивале военного кино имени Озерова

13.05.2024

Путин заявил об обогащении культурной жизни России на фестивале военного кино имени Озерова
Президент России Владимир Путин заявил, что Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова обогащает культурную жизнь страны. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям XXII Международноого фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Президент отметил, что смотр служит благородной цели.

«Сбережению памяти о героических страницах отечественной истории, воспитанию подрастающих поколений на основе непреходящих ценностей патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу Родины», — пояснил Путин.

Президент также напомнил, что нынешний фестиваль приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграды от фашистской блокады, освобождения Крыма и Севастополя, Белоруссии. Путин выразил уверенность в проведении мероприятия на высоком художественном уровне. По мнению президента, он надолго запомнится участникам насыщенной программой, интересными встречами и знакомством с работами талантливых мастеров.

Ранее стало известно, что 13 мая в Туле откроется XXII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. В рамках кинопоказов зрители и жюри увидят 80 фильмов разных жанров.


Фото: Kremlin.ru