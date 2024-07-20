Эрмитаж приступил к финальному этапу реставрации здания Биржи на Васильевском острове

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал заключительный этап реставрационных работ в здании Биржи. В этом здании будут расположены музеи геральдики, наград и гвардии, передает ТАСС.





На традиционном эрмитажном празднике провода белых ночей генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что в процессе музеефикации интерьеров Биржи Эрмитаж в первую очередь уделит внимание Залу русской славы — центральному помещению Биржи, которое впоследствии станет местом проведения торжественных всероссийских и городских церемоний.





В ходе праздника была проведена церемония обмена актами взаимодействия на объект «Биржа» для проведения научно-исследовательских работ, уточняющих проектную документацию финального этапа реставрации. Для выполнения этой задачи Министерство культуры выбрало компанию «Строй-эксперт».





Реставрация Биржи началась в 2014 году, когда здание перешло в ведение Эрмитажа. За это время был укреплен фундамент, обеспечена гидроизоляция, завершено бетонирование полов, практически завершена реставрация внешней гранитной облицовки стилобата, восстановлены восточная и западная гранитные лестницы, полностью отреставрированы фасады, скульптуры на фронтонах и световой фонарь, а также тщательно отремонтирована крыша.









Фото: скриншот Youtube