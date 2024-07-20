Срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков отсрочен на 8 месяцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обязательная аттестация экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков откладывается еще на восемь месяцев, с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года. Документ размещен на сайте правовых актов, пишет РБК.





Закон обязывает экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков раз в пять лет подтверждать соответствие своей квалификации требованиям, связанным с туристской деятельностью, и специальным требованиям к экскурсоводам и гидам-переводчикам.





Закон, согласно которому экскурсоводы и гиды должны пройти обязательную аттестацию, был принят в России в 2021 году. Тогда для этого был установлен срок до 1 июля 2023 года. Затем его перенесли на год — до 1 июля 2024 года. Срок действия ранее выданных экскурсоводам аттестатов продлили до 1 января 2025 года.





С 1 сентября в Москве начнет работать Единый центр музейной аккредитации, где гиды смогут получать разрешительные документы на проведение экскурсий либо в один, либо сразу в несколько музеев. Аккредитация от центра позволит не платить каждый раз за вход в культурные организации.









Фото: Pixabay.com