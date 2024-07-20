Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна пройдет в Москве

С 20 июля в Москве стартует фестиваль культур стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Открытие пройдет на главной сцене сада «Эрмитаж» с участием представителей московского правительства и послов латиноамериканских стран, сообщает ТАСС.





Посетить мероприятия можно будет с 20 по 28 июля.





Программу фестиваля составят выступления народных музыкальных и певческих коллективов: Hot Havana Orchestra, чьи участники родом из Кубы, исполнят традиционную кубинскую музыку 40-50-х годов; с вокальными номерами выступит эквадорская оперная певица Карен Лисбет Соса Лимонес; колумбийская певица и актриса Айда Босса.





20-21 июля пройдут мастер-классы по танцам и ремеслам, а также кулинарные мастер-классы, где можно будет попробовать национальные блюда. Вход на мероприятия свободный.

Посетители также смогут ознакомиться с работами дизайнеров на показе «Россия — Латинская Америка: дизайн сквозь континенты», который пройдет 21 июля. В рамках проекта будут представлены коллекции, отражающие национальный колорит стран-участниц.





Госфильмофонд в партнерстве с департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, а также посольствами стран-участников в течение всей фестивальной недели — с 24 по 28 июля — покажут картины латиноамериканского кинематографа в кинотеатре «Иллюзион» и кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи.









Фото: скриншот Youtube