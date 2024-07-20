В Северной Осетии завершился театральный фестиваль

Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершился концертом во Владикавказе. Закрытие фестиваля прошло на площади Свободы с участием творческих коллективов и артистов из Северной Осетии и других регионов России, сообщает ТАСС.





В числе почетных гостей торжества присутствовал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. На сцену вышли артисты московского Театра имени Евгения Вахтангова, Сергей Лазарев, Ольга Кормухина, Наталья Быстрова и Дмитрий Ермак, детский музыкальный театр «Домисолька», группа «Республика» и осетинские артисты.





В рамках фестиваля во Владикавказе прошло карнавальное шествие уличных театров, а в парке имени Коста Хетагурова состоялись спектакли по произведениям Пушкина для семейной аудитории. В Доме Вахтангова были организованы бесплатные лекции для всех желающих.









Фото: Pixabay.com