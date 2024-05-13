В Петербурге пройдет III ярмарка современного искусства «1703»

Третья ярмарка современного искусства «1703» откроется в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ее пресс-службе.





В ЦВЗ с 5 по 9 июня можно будет увидеть произведения современных авторов от галерей из России, Турции и ОАЭ. Количество участников ярмарки в новом сезоне увеличилось до 45, уточнили в пресс-службе.





«Среди них — 41 галерея, творческое объединение и платформа из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калуги, Нижнего Новгорода, Стамбула (Турция) и Дубая (ОАЭ), отобранные экспертным советом по итогам рассмотрения 218 заявок», — говорится в сообщении.





Участники займут секции «Основа», «Алгоритм», «Проект» и «Материал». Также на ярмарку приедут четыре проекта с частными, корпоративными и институциональными коллекциями, которые объединятся в некоммерческий блок. Впервые в ярмарке примет участие дубайская галерея Inloco open storage.









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