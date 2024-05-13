«Булгаков Фест» откроет выставка «Фрак или черный пиджак»

В рамках фестиваля пройдут две тематические выставки.
В рамках конкурса будут отобраны три победителя.
Композитор уверен, что тема подростковых преступных группировок может быть вредна для зрителей.
Выставка по сказкам Александра Пушкина будет открыта для посещения с 17 мая по 17 ноября.
Сказку писательницы Астрид Линдгрен прочтет заслуженная артистка России Юлия Пересильд.
В рамках фестиваля пройдут две тематические выставки.
В рамках конкурса будут отобраны три победителя.
Композитор уверен, что тема подростковых преступных группировок может быть вредна для зрителей.
Выставка по сказкам Александра Пушкина будет открыта для посещения с 17 мая по 17 ноября.
Сказку писательницы Астрид Линдгрен прочтет заслуженная артистка России Юлия Пересильд.
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13.05.2024