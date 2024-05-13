«Булгаков Фест» откроет выставка «Фрак или черный пиджак»

13.05.2024

«Булгаков Фест» откроет выставка «Фрак или черный пиджак»
В Москве 15 мая откроется фестиваль «Булгаков Фест», посвященный творчеству писателя Михаила Булгакова.

В рамках фестиваля пройдут две тематические выставки.

«Совместно с журналом Men Today будет организована выставка, посвященная стилю Булгакова "Фрак или черный пиджак"», — передает ТАСС слова директора Музея М.А. Булгакова Валентины Агафоновой.

Вторая выставка посвящена детским годам жизни великого писателя и получила название «Булгаков на Садовой». Также гости фестиваля смогут пройти маршрут по очеркам писателя «Столица в блокноте», а в кинотеатре «Иллюзион» пройдут спецпоказы в рамках фестиваля.

Фестиваль «Булгаков Фест» продлится до 18 мая.