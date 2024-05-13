Первый концерт фестиваля «Военные оркестры в парках» пройдет у главного храма ВС РФ

Восьмой сезон концертов «Военные оркестры в парках» начнется у главного храма Вооруженных сил РФ 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.





В Telegram-канале ведомства уточнили, что концерт пройдет на соборной площади главного храма ВС РФ. Мероприятие откроет VIII сезон программы «Военные оркестры в парках».





В Министерстве обороны РФ уточнили, что дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке ведомства продолжает работать над возрождением одной из красивейших традиций. Речь идет о выступлениях военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.





Ранее стало известно о проведении фестиваля классической музыки «Кантата». Программа музыкального форума охватит исторические места Калининградской области.









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