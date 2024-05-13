Первый концерт фестиваля «Военные оркестры в парках» пройдет у главного храма ВС РФ

13.05.2024
Восьмой сезон концертов «Военные оркестры в парках» начнется у главного храма Вооруженных сил РФ 18 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что концерт пройдет на соборной площади главного храма ВС РФ. Мероприятие откроет VIII сезон программы «Военные оркестры в парках».
В Министерстве обороны РФ уточнили, что дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке ведомства продолжает работать над возрождением одной из красивейших традиций. Речь идет о выступлениях военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.
Ранее стало известно о проведении фестиваля
классической музыки «Кантата». Программа музыкального форума охватит исторические места Калининградской области.
Фото: Pixabay.com