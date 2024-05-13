Фестиваль классической музыки охватит исторические места Калининградской области

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» охватит исторические места Калининграда и области с 3 по 9 июня. Мероприятие приурочено к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта и 150-летию со дня рождения российского философа Николая Бердяева.





В программе фестиваля ожидается девять концертов. Мероприятия пройдут на фоне средневековых кирх и замков, уточняется на официальном сайте музыкального форума.





«Все средства, собранные с показа культурных программ фестиваля - большая часть концертов транслируется на онлайн-платформе фестиваля - направляются на восстановление и консервацию объектов архитектуры и памятников Калининградской области», — отметили авторы сообщения.





Программу представляет художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов, который является гендиректором Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Откроется форум с концерта вокальной музыки из избранных опер русских и немецких композиторов в арт-пространстве «Понарт». Музыканты выйдут на сцену под управлением дирижера МАМТ Федора Безносикова.









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