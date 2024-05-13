Начались съемки нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

Телеканал СТС начал съемки нового сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Зрители увидят на экранах актеров Анну Невскую и Никиту Тарасова.





В новых сериях Боря в исполнении Станислава Дужникова разрывается между беременной Ниной, которую играет Светлана Колпакова, фермой, Ваней (Алексей Лукин) и готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина). Герой также устраивается работать в компанию по продаже автодомов. Леша (Михаил Трухин) с дедом (Юрий Ицков) снова ищет быстрый заработок.





Семейная идиллия прерывается звонком старшей сестры Лиды в исполнении Анны Уколовой. Мария (Анна Невская) хвастается успехами супруга (Никита Тарасов). Леша, в свою очередь, врет, что дом и бизнес Бори принадлежат ему и Лиде. Сестра приезжает в гости, а героям предстоит изображать владельцев фермы.





Режиссером седьмого сезона выступит Михаил Соловьев. Дата выхода новых серий пока не уточняется.









Фото: АГН Москва