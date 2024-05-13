Дмитрий Ботинис станет главным дирижером Академического оркестра филармонии Петербурга

Греческо-российский дирижер Димитрис Ботинис с нового сезона возглавит Академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом на пресс-конференции рассказал главный дирижер филармонии, народный артист России Николай Алексеев.





По его словам, контракт вступит в действие с сентября 2024 года. Алексеев отметил, что публика знает Ботиниса, поскольку с 2012 года он появлялся в программах филармонии с оркестрами.





«Я в 2011 году был в жюри Всероссийского конкурса дирижеров, где маэстро Ботинис получил первую премию. Последним аргументом в пользу нашего решения явились его успешные гастроли с Академическим симфоническим оркестром в Китае», — вспомнил артист.





Алексеев добавил, что пожелал, чтобы «этот дом стал для Ботиниса родным», а оркестр — его близким соратником.





Пост худрука и главного дирижера коллектива с 1977 по 2018 год занимал народный артист СССР Александр Дмитриев. В честь его 90-летия в новом сезоне пройдет особый концерт. Последние шесть лет место главного дирижера оркестра было вакантным.









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