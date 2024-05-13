Пианист-виртуоз Култышев исполнит редкие сочинения Баха и Брукнера на концерте в «Зарядье»

Российский пианист-виртуоз Мирослав Култышев 13 мая даст сольный концерт в зале «Зарядье». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского Дома музыки.





На концерте прозвучат редкие фортепианные сочинения композиторов Иоганна Баха, Иоганнеса Брамса, Антона Брукнера, Леоша Яначека и Ференца Листа. Мероприятие пройдет в рамках цикла «Музыкальная сборная России», передает ТАСС





Концерт начнется с исполнения «Чаконы» из партиты для скрипки соло Баха в фортепианном переложении Брамса. Затем зрителей ждет пьеса Брукнера Erinnerung. Мирослав Култышев назвал это сочинение «практически единственным опытом обращения великого симфониста в зрелый период его творчества к фортепианной музыке».





Также пианист сыграет произведения Яначека, а завершится вечер композицией Листа «Скерцо и марш». Култышев отметил, что этот редко исполняемый опус композитора «хорошо рифмуется» с переложением Брамса баховской скрипичной «Чаконы» в той же тональности ре минор, которая открывает программу вечера.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва