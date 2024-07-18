Борис Эйфман создаст киноверсию своего спектакля «Чайка. Балетная история»

18.07.2024

Борис Эйфман создаст киноверсию своего спектакля «Чайка. Балетная история»
Народный артист России Борис Эйфман будет работать над киноверсией своего спектакля «Чайка. Балетная история». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

В основе спектакля лежит чеховский сюжет. Съемки киноверсии постановки начнутся 22 июля в ДК имени Ленсовета.

«Данная пластическая интерпретация пьесы Антона Чехова «Чайка» - последняя на настоящий момент премьера, выпущенная всемирно известной труппой», — отметили в пресс-службе.

Борис Эйфман будет режиссером-постановщиком и продюсером киноверсии спектакля. Операторскую работу выполнит Сергей Трофимов, который в участвовал в экранизации балетов артиста «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Русский Гамлет».

В фильме снимутся ведущие солисты труппы Владимир Афоничкин, Мара Тудосе, Сергей Волобуев и Мария Абашова. События чеховской пьесы перенесутся из усадьбы на балетную сцену и представят жизнь закулисья.


Фото: Pixabay.com