Борис Эйфман создаст киноверсию своего спектакля «Чайка. Балетная история»

Народный артист России Борис Эйфман будет работать над киноверсией своего спектакля «Чайка. Балетная история». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.





В основе спектакля лежит чеховский сюжет. Съемки киноверсии постановки начнутся 22 июля в ДК имени Ленсовета.





«Данная пластическая интерпретация пьесы Антона Чехова «Чайка» - последняя на настоящий момент премьера, выпущенная всемирно известной труппой», — отметили в пресс-службе.





Борис Эйфман будет режиссером-постановщиком и продюсером киноверсии спектакля. Операторскую работу выполнит Сергей Трофимов, который в участвовал в экранизации балетов артиста «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Русский Гамлет».





В фильме снимутся ведущие солисты труппы Владимир Афоничкин, Мара Тудосе, Сергей Волобуев и Мария Абашова. События чеховской пьесы перенесутся из усадьбы на балетную сцену и представят жизнь закулисья.









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