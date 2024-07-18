В Академии «Меганом» прошел вечер памяти фотографа и военкора Никиты Цицаги

Вечер памяти военкора, фотографа СВО и участника программы Академии «Меганом» Никиты Цицаги прошел на «Тавриде.АРТ». Зрителям представили док-реалити «Актуальное искусство» режиссера Ильи Верина.





Фильм посмотрели участники программы «#СВОеКИНО». Режиссеры, сценаристы, продюсеры и очевидцы специальной военной операции почтили память корреспондента. Проект рассказывает о военнослужащих, волонтерах, военных журналистах, кинематографистах, музыкантах, которых объединила программа «Учимся создавать вместе».





«Никита был нашим коллегой. Он скромно и честно делал свою работу и оставил только теплые воспоминания о себе. Год назад, принимая участие в программе, он стал одним из героев нашего фильма», — поделился Илья Верин.





Документальная работа рассказывает, как герои реализовывают свои идеи в музыке, литературе, дизайне, видео- и фотосъемке. Сам Цицаги погиб 16 июня в ДНР.





Ранее библиотека Тавриды получила в дар 11 книг от Музея МХАТ. Предложение провести такую акцию поступило от Минкультуры России.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Таврида.АРТ»