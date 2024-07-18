Всероссийский фестиваль лозоплетения откроется в Кировской области 26 июля

Всероссийский фестиваль лозоплетения «Ива дивная» откроется в Кировской области 26 июля. Мероприятие посвятят 650-летию столицы региона.





Фестиваль пройдет в Кирово-Чепецке на территории парка Лихолесье. Площадка является единственной в России, где собираются мастера корзиночного промысла со всей страны.





В течение четырех дней на фестивале будет работать ярмарка и выставка изделий из лозы. В программе также всероссийский профессиональный конкурс лозоплетения. Специальная номинация будет посвящена 650-летию Кирова.





30 мастеров из 13 российских регионов на глазах у зрителей создадут свои шедевры. Авторы представят корзинки, туеса, шкатулки, детские игрушки и коврики. Гости праздника смогут побывать на мастер-классах, посмотреть театрализованные представления, выступления фольклорных коллективов, дефиле авторской одежды, поучаствовать в играх и шуточных состязаниях.









Фото: Предоставила Дирекция 650-летия город Киров