Военный оркестр 1-го отдельного Семеновского полка выступит в московском парке

В московском парке «Северное Тушино» пройдет концерт Военного оркестра 1-го отдельного Семеновского полка.



Выступление пройдет в субботу, 20 июля. Коллектив представит программу «Музыкальный калейдоскоп», сообщили в дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



«Коллектив под управлением дирижера майора Сергея Диденко выступит в рамках восьмого сезона проекта „Военные оркестры в парках“. Программа дарит возможность всем любителям музыки в Москве и Санкт-Петербурге послушать хорошую музыку в исполнении профессионалов совершенно бесплатно», — рассказали организаторы.



В дирекции фестиваля отметили, что военный оркестр 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка отличает высокий уровень исполнительского мастерства, глубокое понимание художественного замысла музыкальных произведений.



Концерты проекта «Военные оркестры в парках» будут проходить в течение всего лета.



Завершится проект фестивалем «Спасская башня», который состоится на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.









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