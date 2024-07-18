В Музее Востока открылась персональная выставка художника Игоря Обухова

Музей Востока представил выставку Игоря Обухова «На Восток».



Выставка стала первым персональным проектом профессора кафедры живописи и рисунка Дальневосточного государственного института искусств в Москве.



«Мы создали такую камерную, но объемную, интересную экспозицию. Я думаю, это будет прекрасное путешествие для всех друзей, для всех гостей, для всех, кто не был у нас в крае. У нас гигантская страна! Ну, и немножко заглянем в окошко к нашим соседям», — рассказал автор Игорь Обухов.



На выставке представлены живописные и керамические работы автора, созданные во время путешествий по азиатским странам и российскому Востоку.



«Для нас страны Япония, Китай, Корея как-то органично и понятно близки. Мы много видим, много ездим. Но Игорь — это художник, который на протяжении нескольких десятков лет работает в этой теме. Так планомерно открывает, пропускает через себя эту эстетику Востока, умение видеть детали и чувствовать Восток вот так! У него очень вдумчивое отношение к культуре Востока, которое ложится на хорошую академическую школу, живопись», — рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.



Выставка стала первым проектом галереи в Москве.









Фото: Сергей Кирьянов/пресс-служба Музея Востока