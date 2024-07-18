В Пекине открылась выставка работ Сергея Дудко

Русское географическое общество представило в Пекине выставку работ художника Сергея Дудко. Автор изобразил с натуры 14 высочайших вершин мира.





Экспозиция открылась на площадке пекинского Российского культурного центра. Выставка будет работать две недели.





По данным ТАСС, собрание «Букет вершин. Великие горы мира» включает в себя около сотни работ. Зрители в Пекине увидят свыше 40 произведений. Полотна написаны маслом на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря.





На основе коллекции РГО планирует издать книгу на трех языках: русском, китайском и английском. Русское географическое общество подарит ее всем странам, где есть великие горы мира.









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