В Японии представили две переведенные российские книги о балете

Две книги российских авторов о балете перевели на японский язык для популяризации этого вида искусства в стране. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава «Японо-российского культурного салона» и участник «Общества японо-российских связей» Едзи Сибата.





Сибата отметил, что однажды договорился с Ириной Мироновой вместе заняться переводом русских книг. По его словам, Россия является страной с одними из лучших традиций в области искусства в мире.





«Особенно в балете. Это страна с исключительно высоким уровнем артистизма, поэтому важно понимать великолепие русского балета. Мы хотели донести это послание до японцев, переведя русские балетные книги на японский язык», — заявил Сибата ТАСС.





Председатель культурного салона выразил надежду, что, опубликовав книги Полины Моховой и Магдалины Сизовой, Токио сможет внести свой вклад в культурный обмен между двумя странами. Речь идет о произведениях «Балет. Книга о безграничных возможностях» и «История одной девочки».









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва