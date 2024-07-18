В России запустили онлайн-портал о новой музыке

Команда Центра современной музыки Московской консерватории представила выпуск онлайн-альманаха «Время слышать / Слышать время». Проект рассказывает о новой музыке.





Онлайн-альманах вышел при поддержке Минкультуры России и Союза композиторов РФ. Просветительский портал продолжает традиции журнала «Трибуна современной музыки» и интернет-платформы Stravinsky.online. В издание вошли эссе, интервью, дайджесты, представляющие аналитику культурных процессов в области новой музыки. Публикации будут выходить каждые полгода.





«Чтобы сориентироваться в современном звуковом ландшафте, часто слишком громком, чтобы что-либо расслышать, в первом номере журнала мы попытаемся очертить точки, провести линии и обозначить координаты», — заявил шеф-редактор альманаха, музыковед и композитор Федор Софронов.





Темой пилотного номера стали «Точки. Линии. Координаты». Выпуск состоит из более чем 20 развернутых комментариев от деятелей новой музыки. Авторами первого номера выступили музыковеды, музыкальные критики и журналисты.









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