Продолжается прием работ на фестиваль «Мир рисует счастье»

Продолжается прием работ на Международный творческий фестиваль «Мир рисует счастье». Об этом сообщил благотворительный фонд «Подари любовь миру».





Прием заявок продлится до 15 октября. Фестиваль проводится при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Участниками могут стать школьники и студенты. Возраст авторов — от семи до 23 лет.





В фонде отметили, что выполнять работы можно как индивидуально, так и коллективно. Произведения принимаются на темы: эмблема счастья, любовь к Родине, семья, народы мира, волонтерство и другие. Участники могут представить поделки, рисунки, эссе, фотографии или плакаты.





Подведение итогов пройдет до декабря 2024 года. Лауреатов наградят дипломами, а педагогов и руководителей учреждения — благодарственными письмами.









Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Подари любовь миру»