Режиссер Джеймс Ганн объявил о скором окончании съемок «Супермена»

18.07.2024

Режиссер Джеймс Ганн объявил о скором окончании съемок «Супермена»
Глава американской DC Studios Джеймс Ганн заявил о скором завершении съемок нового «Супермена».

Режиссер написал в соцсети, что до окончания съемочного процесса осталось пара недель.

«Осталось пара недель... Это длительные съемки, но мы почти у цели», — ответил режиссер на вопрос подписчика.

Джеймс Ганн поделился, что съемки проходили в Кливленде, съемочный блок длился шесть недель и подошел к концу.

Релиз «Супермена» запланирован на 11 июля 2025 года. Главные роли в фильме сыграют Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт.


Фото: кадр видео