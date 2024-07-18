Режиссер Джеймс Ганн объявил о скором окончании съемок «Супермена»

Глава американской DC Studios Джеймс Ганн заявил о скором завершении съемок нового «Супермена».



Режиссер написал в соцсети, что до окончания съемочного процесса осталось пара недель.



«Осталось пара недель... Это длительные съемки, но мы почти у цели», — ответил режиссер на вопрос подписчика.



Джеймс Ганн поделился, что съемки проходили в Кливленде, съемочный блок длился шесть недель и подошел к концу.



Релиз «Супермена» запланирован на 11 июля 2025 года. Главные роли в фильме сыграют Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт.









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