Режиссер Джеймс Ганн объявил о скором окончании съемок «Супермена»

Выступление пройдет в субботу, 20 июля.
Выставка стала первым персональным проектом профессора кафедры живописи и рисунка Дальневосточного г...
Результат достигнут благодаря участию столичных компаний в международных отраслевых выставках и бизн...
Целью программы является создание патриотического документального и игрового кино, медиаконтента об ...
«Сцена на Сухаревской» будет закрыта на ремонт.
Выступление пройдет в субботу, 20 июля.
Выставка стала первым персональным проектом профессора кафедры живописи и рисунка Дальневосточного г...
Результат достигнут благодаря участию столичных компаний в международных отраслевых выставках и бизн...
Целью программы является создание патриотического документального и игрового кино, медиаконтента об ...
«Сцена на Сухаревской» будет закрыта на ремонт.
Проект приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Главные роли в проекте играют Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Роман Васильев, Павел Попов и другие.
Оркестр записал пять произведений Александра Боктаевича Чыргал-оола.
В своих работах Виола исследовал темы рождения, смерти, духовности.
Фестиваль пройдет одновременно с форумом для особых зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно».
Центральный герой ленты — скромный преподаватель античной литературы Андрей, который становится свид...
Смотр проводится в Алтайском крае с 1999 года.
Мероприятие пройдет 21 июля на сцене Дамасской оперы.
Съемки продолжения сериала пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Мероприятия в рамках перекрестных годов культуры России и Китая проходят с успехом.
Реставрационные работы шли четыре года.
Предлагается также расширить перечень объектов, которые могут быть размещены на территории нацпарков...
О кончине артиста сообщил в соцсети Киевский академический Молодой театр.
Фестиваль пройдет в Воронежской области 3-4 августа.
Выступления состоятся при поддержке Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт».
18.07.2024