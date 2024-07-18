Монумент «Тачанка» в Ростове-на-Дону пополнил реестр объектов культурного наследия России

Расположенный на южном въезде в Ростов-на-Дону монумент «Тачанка» пополнил единый государственный реестр объектов культурного наследия России в качестве объекта федерального значения. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.





Документ опубликован на онлайн-портале правовой информации. В приказе уточняется, что памятник датируется 1976-1977 годами.





Памятник «Тачанка» открылся в честь 60-летия Октябрьской революции. Монумент посвящен стачке 1902 года. Автором произведения выступил заслуженный художник России, скульптор Анатолий Скнарин.





По данным официального туристского портала Ростова-на-Дону, администрация предлагала «Тачанку» в качестве архитектурного символа города. Также власти выдвигали Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и Ростовский академический театр драмы имени Горького.









Фото: YouTube