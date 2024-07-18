Театр Олега Табакова снимет фильм по роману Васильева «В списках не значился»

Театр Олега Табакова приступил к созданию фильма по роману Бориса Васильева «В списках не значился». Об этом журналистам рассказал худрук ТОТ Владимир Машков.





Артист добавил, что сам сыграет в этой картине. По словам Машкова, у него была мечта, чтобы сделать кино с артистами Театра Табакова.





«И мне кажется, она сейчас реализуется, реализуется буквально в сентябре. Мы уже начали подготовку. Вместе с Тимуром Вайнштейном и «1-2-3 Production» мы начинаем снимать полнометражное кино», — поделился худрук театра.





Машков отметил, что для участия в съемках пробы проводились среди артистов ТОТ и студентов Театральной школы Олега Табакова. Роль Николая Плужникова сыграет Владислав Миллер. Над сценарием работает Олег Антонов. Съемки стартуют в Бресте.









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