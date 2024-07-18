В Новосибирске откроется выставка о традиционных свадебных нарядах региона

Выставка о традиционных обрядах бракосочетания, символике украшений и свадебной моде откроется в Новосибирске. Проект будет работать с 25 июля по 22 сентября.





В пресс-службе Новосибирского краеведческого музея уточнили, что посетители смогут увидеть резные сундуки XIX-XX веков, предметы быта, которые входили в приданое невесты, а также тематические наряды участников торжества.





«Элементы сибирской свадебной обрядности и сватовства представлены на примере казахских и хакасских традиций. О том, как выбирали невесту, какие этапы приходилось преодолевать жениху ради суженой, рассказывают экспонаты залов, посвященных празднованию свадьбы в русских традициях», — говорится в сообщении.





Посетители узнают, почему платье невесты белое, зачем нужен каравай, как раньше выглядела свадебная фотосессия. Отдельный зал выделят одежде Европы и России XIX-XX веков.





Всего в экспозицию войдут свыше 300 экспонатов из частной коллекции основателя единственного в стране Музея погребальной культуры и первого за Уралом Новосибирского крематория Сергея Якушина. Также здесь будут предметы из фондов краеведческого музея и Интегрального музея-квартиры новосибирского Академгородка.









Фото: YouTube