В Петербурге объявят победителей I конкурса джазовых композиторов

Имена победителей I Всероссийского конкурса джазовых композиторов назовут в рамках Санкт-Петербургского джазового фестиваля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор мероприятия Роман Христюк.





Фестиваль пройдет с 22 по 28 июля. Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявку можно до 21 июля, уточнил Христюк.





«У нас есть две номинации — «Инструментальная пьеса» и «Джазовая песня». Победители получат возможность выпустить свои треки на лейбле Butman Music и получить, безусловно, как минимум всероссийское признание», — добавил он.





Имена победителей появятся на сайте и в соцсетях фестиваля не позднее заключительного дня. Участниками могут стать граждане РФ старше 18 лет. Допускается индивидуальная работа композиторов или в составе коллектива.









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