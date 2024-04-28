Вечер музыкальной любви при свечах: концерт Dream Orchestra и Luminary в Театре Маяковского

Камерный состав Dream Orchestra и группа Luminary предложат слушателям вечер «Любовь» в Театре имени Маяковского, озаренный светом тысяч свечей, сообщает «Российская газета».





30 апреля событие оживит произведения таких композиторов, как Людовико Эйнауди (Una Mattina), Антонио Вивальди («Времена года: Гроза») и Микаэля Таривердиева («Маленький принц»), а также песни групп Scorpions и Queen «Still Loving You» и «Under Pressure» соответственно.





Артем Миронов, генеральный продюсер Luminary, поделился, что вдохновение для создания такого атмосферного вечера не принадлежит ни ему, ни команде напрямую. Идея исполнения музыки при свете свечей насчитывает века, вероятно, возникнув на следующий день после того, как была изобретена сама свеча.





В Luminary целью стало создать действительно особенное событие, где каждая деталь — атмосфера, архитектура зала, качество звучания, зрелище света и внимательный подбор музыкального материала в сочетании с выбором исполнителей — была бы предметом особого внимания.









Фото: скриншот YouТube