Объявлены победители конкурса артистов балета «Арабеск»

По итогам основного конкурса балетных артистов «Арабеск», проведенного в Перми, победителями стали представители из России, Монголии, Бразилии, Казахстана и Армении. В текущем году организаторы решили не присуждать Гран-при, что случилось всего четвертый раз за историю конкурса, сообщает ТАСС.





В младшей группе первое место заняла Юлия Манджиева из России, а среди молодых танцоров — Анар Уен из Монголии. В старших группах выиграли Светлана Савельева из России и Размик Марукян из Армении. Константин Хлебников и Александр Меркушев, представляющие Россию, закрепили свое мастерство в работе над «Котом в сапогах» и «Красной шапочкой» соответственно, с последним также участвующим в создании «Синей Бороды».





Венчали коллектив «Сказок Перро» художник Юлиана Лайкова и светотехник Константин Бинкин, принеся свежий взгляд на оформление спектакля и придав ему единую, мистически окрашенную атмосферу. Балетное представление полно образов и символов, добавляя в привычный канон новые темы и персонажей, оживляя классический набор сказок оригинальными интерпретациями.





Хореографический конкурс «Арабеск» в Перми представил богатый спектакль современного и классического искусства, отмеченный не только новаторством в самой хореографии, но и в музыкальном сопровождении, за которое отвечали такие талантливые композиторы как Настасья Хрущева.





Конкурс «Арабеск», который был основан в Перми и со временем приобрел международный статус, продолжает быть местом, где молодые таланты балета и хореографии из разных стран могут демонстрировать свое мастерство и находить признание на глобальном уровне.









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