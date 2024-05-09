Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила граждан страны с Днем Великой Победы.



«Этот праздник дорог и близок всем жителям нашей страны, каждой семье. Сегодня мы отдаем дань памяти советскому народу, который 79 лет назад совершил невероятный подвиг и отстоял Родину», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram-канале.



Одной из главных задач культуры Ольга Любимова назвала преемственность.



Важно передавать богатейшее наследие нашей страны потомкам. Подрастающее поколение должно знать и чтить героев времен Великой Отечественной войны. И конечно, тех, кто сейчас защищает Отечество«, — указано в сообщении.



Глава Минкультуры рассказала о проекте «Страна героев» радио Sputnik.









Фото: кадр видео