Международный фестиваль «Дорога на Ялту» соберет участников из 15 стран в Кремле

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» пройдет в Государственном Кремлевском дворце. В этом году состязание соберет исполнителей из 15 стран, которые исполнят песни о Второй мировой войне на своих родных языках, передает ТАСС.





Изначально организаторами было получено 210 заявок от участников из 55 стран, из которых после отборочного онлайн-тура жюри отобрало 15 участников для участия в финале в Москве. Финалисты представят Германию, Грецию, Египет, Индонезию, Италию, Кипр, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголию, Португалию, Сербию, Словению, Турцию и Францию.





Сольные вокальные выступления пройдут 28 апреля в Малом зале Государственного Кремлевского дворца, а зарубежные вокалисты в дуэтах с российскими артистами, такими как Ярослав Сумишевский, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев и Полина Агуреева, выйдут на сцену Большого зала во время финального гала-концерта 1 мая.





Жюри фестиваля включает заслуженных артистов России и известных деятелей культуры, среди которых Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Александр Скляр, Михаил Швыдкой, Вадим Волченко, Михаил Ковальчук, Тино Айсбреннер, а председателем жюри выступает народный артист РСФСР Лев Лещенко. Телепремьера гала-концерта на канале «Россия-Культура» запланирована на 8 мая.









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