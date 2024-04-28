Новосибирск впервые примет выставку артефактов из Чукотки

Новосибирский краеведческий музей в сотрудничестве с Музеем Востока из Москвы представит публике уникальную выставку, состоящую из артефактов, обнаруженных во время исследований на Чукотке, сообщает ТАСС.





Юлия Шуклина, руководитель Новосибирского краеведческого музея, поделилась, что выставка обещает стать выдающимся мероприятием в Сибири благодаря высокому уровню сохранности органики и редкостности предметов.





Экспозиция соберет предметы, найденные во время работы археологической экспедиции, которая функционировала в рамках деятельности Музея Востока.



На выставке посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, включая декоративную резьбу по моржовому клыку, бытовые предметы, игрушки, скульптуры и посуду. Особенностью коллекции станет декорированный топор, целиком созданный из кости.





Шуклина подчеркнула, что представленные артефакты охватывают широкий исторический диапазон — от древнейших времен до Средневековья — и их отличает превосходное состояние, благодаря чему они выглядят почти как новые.









Фото: скриншот Youtube