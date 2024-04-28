Исаакиевский собор и Янтарная комната представлены на выставке в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в главном здании историко-художественного музея-заповедника открылась выставка «Солнечный камень. Янтарь Александра Крылова», созданная в сотрудничестве с музеем «Исаакиевский собор», сообщает журнал «Родина».





На выставке демонстрируется порядка 80 янтарных произведений Александра Крылова, художника-реставратора мирового уровня, который вложил четверть века в возрождение Янтарной комнаты.





Среди выставленных экспонатов заметное место занимает макет Янтарной комнаты масштабом 1:20, которому художник уделил особое внимание, тщательно воспроизведя каждую деталь, включая бронзовые светильники, паркет из дорогих пород дерева и янтарные панно.





Кроме того, посетители могут увидеть макет Исаакиевского собора, выполненный в масштабе 1:200 и являющийся результатом полуторагодовой работы Крылова. Эта архитектурная миниатюра, реализованная в технике янтарного набора, выделяется своей детализацией: из непрозрачного янтаря изготовлены фасады и кровля, колонны выполнены из прозрачного янтаря, а мельчайшие детали скульптурного украшения собора, включая перышки ангелов, были изготовлены из мамонтового бивня.





Выставка янтарных работ Александра Крылова будет доступна для посещения до 18 августа этого года.









Фото: Pixabay.com