В Калининграде представили стендап-драму к 300-летию Иммануила Канта

В МИРА-центре современного искусства состоится показ стендап-драмы Дмитрия Минченка, посвященной Иммануилу Канту, философу, творчество которого было тесно связано с Кёнигсбергом, ныне известным как Калининград, сообщает «Российская газета».





«Тайные правила Канта» представляют собой осмысление жизненного пути и мыслительного наследия Канта через экспрессивные средства театра и музыки. Примечательно, что каждый год содержание этой постановки меняется, хотя название остается неизменным.





Действие развертывается вокруг ключевых моментов биографии философа, отраженных в декорациях и костюмах, разработанных самим Минченком.





Минченок выступает не только как исполнитель, но и как некий проводник между современным зрителем и духовным миром Канта, задаваясь вопросами о природе бытия и Бога.





Спектакль воплощает философские идеи Канта в живое исполнение, дополненное музыкой Евгения и Ксении Авраменко, а также Андрея Степаненко.









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