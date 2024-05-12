Комитет Госдумы по культуре поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост Министра культуры России

И.о. Министра культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с членами Комитета Государственной Думы по культуре, рассказав об успехах ведомства в последние годы и планах.





«Наша с вами совместная деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере культуры очень активна. Безусловно, серьезных результатов удается достигать благодаря слаженной работе Минкультуры России и профильного Комитета. И это, конечно же, одно из самых дорогих для нас достижений — когда исполнительная и законодательная власть, а также профессиональное сообщество выступают единым фронтом», — отметила Ольга Любимова.





И.о. главы Минкультуры России подчеркнула, что особое внимание в планах будет уделено задачам, поставленным Президентом России в Послании Федеральному Собранию, Указах «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».





Большие надежды возлагаются на программу «Земский работник культуры», которая будет запущена в 2025 году. По итогам мониторинга 2024 года потребность регионов в работниках культуры в малых населенных пунктах составляет 16 275 человек. Выделение в 2025-2030 годах 14 млрд руб. за счет средств федерального бюджета позволит трудоустроить в учреждения культуры более 10 тыс. специалистов, что уменьшит существующую кадровую потребность на 65%, а в регионах ДФО, Донбасса и Новороссии — на 100%. Министерством на основании данных от регионов подготовлен перечень должностей работников в организациях культуры, при замещении которых будут предоставляться единовременные выплаты.





Минкультуры проработает программу сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2045 года, сообщила и.о. Министра.

Продолжится работа по созданию условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, продвижению и защите этих ценностей. Также в числе приоритетов — обеспечение к 2030 году эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности.

В области исторического просвещения Минкультуры России готово и дальше способствовать формированию общероссийской гражданской идентичности и укреплению общности Русского мира — посредством поддержки производства национальных фильмов, исторически значимых мероприятий, изучения самобытных традиций и обычаев народов России, а также путем международной работы.





И.о. Министра культуры Российской Федерации ответила на вопросы депутатов. По итогам встречи профильный Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры России.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой