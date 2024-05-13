Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения в США

Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после нападения.



О происшествии сообщает газета New York Post.



По информации издания, неизвестный мужчина напал на актера, когда тот гулял по Нью-Йорку. Сообщается, что 66-летний артист прогуливался по заливу Кипс на минувшей неделе. Неизвестный мужчина подошел к актеру и ударил его.



«Это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», — говорится в сообщении.



Артист был доставлен в больницу с отеком лица и левого глаза. Нападавший скрылся и до сих пор не задержан.



Ранее стало известно о том, что популярного актера Майкла Штубарга атаковали камнем во время его пробежки.



Стив Бушеми известен по фильмам «Фарго», «Криминальное чтиво», «Большой Лебовски» и другим кинохитам.









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